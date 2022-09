Ospite di Dazn il centrocampista ex-Juve e Barcellona, oggi in Arabia, Miralem Pjanic, ha parlato anche del compagno di Nazionale ed attaccante dell'Inter, Edin Dzeko.



"E' un giocatore molto importante che va sfruttato dal primo minuto, a partita in corso non è mai facile per nessun giocatore, ancora meno per uno come lui che ha bisogno di minuti - le parole del bosniaco -. E' uno che fa la differenza, è una situazione nuova per lui (partire dalla panchina ndr) anche se ora con Lukaku infortunato sta trovando spazio. Averlo in squadra è sempre un bene. Ha sempre fatto gol ovunque sia andato, è affidabile. Ovvio ci sia concorrenza all'Inter, ma lui è uno che ama competere".