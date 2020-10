Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, svela un retroscena di mercato su Dzeko, vicino alla Juve, a Tuttosport: "​Sarebbe stato un piacere vedere un bosniaco alla Juve dopo di me. So che sono stati molto vicini, ero in contatto con lui. Gli avevo spiegato cosa fosse la Juventus, dove stesse per arrivare. Non so esattamente cosa sia successo, non sono che mi riguardano".