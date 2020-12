Nato nell'anno in cui Ronaldo il Fenomeno tornava grande trascinando il Brasile al quinto titolo mondiale in Giappone e Corea del Sud,, trattandosi di un classe 2002 e considerando che quella che sta vivendo è soltanto la prima stagione da professionista in Ligue 1. Autore di 3 gol nelle prime 8 giornate di campionato, il prodotto del settore giovanile del Paris Saint-Germain (che ne detiene la proprietà fino al 2024) è uno dei talenti emergenti nel panorama transalpino e ha finito per entrare presto nel mirino di diversi club europei, anche italiani.per aprire spazi invitanti per i compagni, KalimuendoDopo l'esordio in Ligue 1 dello scorso settembre proprio contro la sua attuale squadra, quando un PSG in totale emergenza tra infortuni e Covid fu costretto a schierare contemporaneamente in campo lui e l'altro 2002 Ruiz in attacco, Kalimuendo ha scelto la Bretagna e una piazza nobile e fresca di ritorno nella massima serie per proseguire il cammino da predestinato intrapreso dall'età di 11 nella formazione parigina.nonostante fosse di due anni più piccolo di gran parte dei suoi compagni di squadra. Diventa quasi naturale l'approdo in prima squadra, che inizia ad assaporare lo scorso agosto in occasione della Final Eight di Champions League in Portogallo. E così arrivano in serie l'esordio in campionato, il rinnovo fino al 2024 col PSG e, che nella nuova avventura da procuratore si è ripromesso di andare a scovare i migliori prospetti italiani ed internazionali in circolazione.. Lui per ora pensa a consacrarsi a Lens per fare ritorno un giorno a Parigi, per provare a dimostrare che di fianco a fenomeni come Neymar e Mbappé anche lui può ritagliarsi un posto al sole.