Il Bari conoscerà stasera la sua avversaria per la doppia finale dei playoff di Serie B, con match d'andata fissato alle 20.30 di giovedì 8 giugno e il ritorno che verrà disputato domenica 11, sempre alle 20.30. Dopo il pirotecnico successo in rimonta in Sardegna - da 0-2 a 3-2 - il Cagliari di Claudio Ranieri ha bisogno di ripetersi o quanto meno di pareggiare per conquistare l'ultimo atto che vale la promozione in Serie A; missione completamente opposta per il Parma di Pecchia, che può accontentarsi di un semplice 1-0 nei tempi regolamentari per ribaltare il verdetto della Unipol Domus per andare avanti, grazie al miglior piazzamento conquistato nella stagione regolare.