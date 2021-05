Domani alle 17.30 la Pro Vercelli ospiterà la Juventus Under 23 nel secondo turno playoff di Serie C, con due risultati su tre a disposizione. Queste le parole a Sky Sport di mister Francesco Modesto alla vigilia: "Dall'inizio abbiamo puntato tutti quanti lo stesso obiettivo, quello di fare bene la stagione. Poi è stata un'annata particolare, col coronavirus non abbiamo potuto giocare davanti e ai propri tifosi e tante società come noi sono state un po' penalizzate. Nel complesso però stagione positiva, e ora cerchiamo di andare avanti in questi playoff. Giocare contro la Juve è molto stimolante, tanti di questi giovani si sono affacciati pure in prima squadra, sono davvero di grande prospettiva. Ma anche la Pro Vercelli ha avuto diversi giovani molto bravi a farsi notare in questa stagione, vuol dire che anche noi abbiamo lavorato molto bene da questo punto di vista.".