Una volta tirato un bel sospiro di sollievo per la qualificazione dell'Italia a, e una volta consolidata la quarta fascia nel sorteggio, non ci resta che attendere l'esito deiper conoscere quali saranno. Gli spareggi, che si terranno in primavera, vedranno coinvolte queste dodici nazionali, in base ai risultati da esse ottenuti in Nations League:I playoff si svolgono su tre percorsi, quante sono le leghe di Nations League: le non-qualificate più alte in classifica nella loro lega hanno staccato il pass per giocarsi l'ultima chance di volare in Germania. Oggi è avvenuto il sorteggio degli accoppiamenti e sono state stabilite le date e gli orari delle partite.Giovedì 21 marzo 2024, ore 20:45 -Giovedì 21 marzo 2024, ore 20:45 -Martedì 26 marzo 2024, ore 18 o 20:45 - Finale tra le due vincentiGiovedì 21 marzo 2024, ore 20:45 -Giovedì 21 marzo 2024, ore 20:45 -Martedì 26 marzo 2024, ore 20:45 - Finale tra le due vincentiGiovedì 21 marzo 2024, ore 18:00 -Giovedì 21 marzo 2024, ore 20:45 -Martedì 26 marzo 2024, ore 18 o 20:45 - Finale tra le due vincenti.