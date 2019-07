Uno nuovo spazio dedicato al competitive di Fifa 19: su Calciomercato.com un appuntamento settimanale dedicato ai pro player italiani, per seguire il loro cammino nelle competizioni online e nei tornei internazionali che li vedono protagonisti.



Lo scorso fine settimana tra il 12 e il 14 luglio, hanno avuto luogo a Berlino i Global Series Playoff di Fifa 19 su PlayStation 4, l’ultimo evento disponibile per guadagnare Pro Points e qualificarsi alla eWorld Cup Grand Final. Infatti, a differenza della scorsa stagione i Playoff non determineranno i 16 giocatori che prenderanno parte al torneo finale: accederanno alla Grand Final coloro che si sono posizionati tra i primi 16 posti nel Global Series Ranking.



Tra i 64 partecipanti all’evento di Berlino hanno preso parte anche due pro player italiani: Daniele “Dagnolf96” Tealdi del team Pro2Be eSport e Cosimo “NBD2699” Guarnieri del team Alkes eSport. Per Daniele Tealdi il torneo si è concluso al primo round con una vittoria e quattro sconfitte, finendo la stagione competitiva come numero 38 al mondo e con la vittoria del Licensed Qualifier di Maggio in bacheca, l’unico italiano a riuscirci in questa stagione. Cosimo Guarnieri è invece riuscito a superare il primo round con la vittoria decisiva sul tedesco Erhan “DrErhano” Kayman (numero 13 al mondo), accedendo alla fase ad eliminazione diretta. Nel secondo giorno del torneo la sconfitta per uno a zero contro Yagocai, pro player dell’Independiente, ha sancito la sua eliminazione dal torneo.



Con la conclusione dei Playoff di Playstation si sono delineati i 32 partecipanti alla eWorld Cup Grand Final, dove quest’anno non ci sarà nessun pro player italiano a partecipare. Non per questo non ci sarà un po' di Italia in occasione dell’evento più importante dell’anno: il team Mkers sarà presente alla Grand Final con l’olandese Lev Vinken, ingaggiato nel mese di maggio. Dopo un anno ad altissimi livelli il neo acquisto dei Mkers si è posizionato quarto nel Global Series Ranking, ottenendo il pass per l’evento. Proprio in occasione dei Playoff di PlayStation 4, Lev Vinken ha dimostrato tutto il suo valore arrivando in finale, dove si è arreso solo al numero uno al mondo Nicolas 'Nicolas99fc' Villalba. L’argentino, che ha vinto con un complessivo 2-1, si è laureato campione dei Playoff, proprio come accaduto lo scorso anno.



Il prossimo appuntamento sulle pagine di Calciomercato.com è fissato ad agosto, quando con la Fifa eWorld Cup Grand Final verrà incoronato il campione mondiale di Fifa 19 e anche questa stagione competitiva passerà agli archivi.