È del Tenerife il primo round del derby canario valido per le semifinali dei playoff di seconda divisione spagnola. All’Heliodoro Rodriguez Lopez di Santa Cruz finisce 1-0 per i Chicharreros sul Las Palmas, grazie al gol di José Leon nel primo tempo. Sabato sera, alle 20.45 italiane, 19.45 locali, si giocherà il ritorno a Gran Canaria. Chi passa affronterà una fra Eibar e Girona in finale.