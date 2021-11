Prima la Macedonia, in casa, poi eventualmente una tra Portogallo e Turchia. L’urna di Zurigo non si dimostra benevola con l’Italia di Mancini che ai playoff per approdare ai Mondiali in Qatar potrebbe scontrarsi con molta probabilità contro una big come i lusitani di Cristiano Ronaldo. Gli Azzurri ospiteranno nella semifinale del girone la nazionale slava, orfana dell’icona Pandev, con i favori del pronostico ma il difficile potrebbe arrivare dopo. Sia il Portogallo che la Turchia, soprattutto tra le mura amiche, sono clienti pericolosissimi ma l’Italia, da Campione d’Europa in carica, dovrà cercare di non fallire l’appuntamento. L’Italia però è in vantaggio nei confronti diretti con tutte e tre le nazionali che si ritroverà a sfidare: ecco perché, secondo gli esperti, la formazione di Mancini che vola ai Mondiali del Qatar si gioca a 2,50.