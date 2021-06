In una stagione alquanto anomala causa pandemia, che solo nell’ultimo periodo si avviando verso la normalità con il ritorno del pubblico nei palazzetti,Nell’ultima notte americana, a far rumore è certamenteI giallo-viola sono stati battuti anche in Gara-6 dai meravigliosiche conquistano un’ambita e meritata semifinale nella Western Conference.Un risultato di tale caratura, non può che spostare il focus dell’attenzione sull’uomo più atteso, ovvero‘The King’ per la prima volta in carriera viene, ma questo non sembra suonargli come un campanello d’allarme nonostante le ormai 37 primavere: “La cosa che più mi dispiace – ha detto LBJ – è stata quella di non vedere la nostra squadra al completo, non capire il nostro reale potenziale”.Certamente i ragazzi di coach Frank Vogel hanno un conto aperto con la fortuna in questa stagione, poiché. Non da meno sono stati i play-off, che li ha visti orfani nelle ultime gare di un all star di livello assoluto come Anthony Davis. Il centro americano ha provato a resistere al dolore al quadricipite presenziando comunque alla palla a due, ma difatti il suo incontro è durato solo cinque giri di lancette, quelli necessari a fargli alzare bandiera bianca.che hanno prontamente riscattato una passata stagione conclusa senza l’aggancio alle fasi finali. Adesso, a neanche 12 mesi di distanza, la franchigia dell’Arizona si è tolta la soddisfazione di battere a domicilio - con merito - i campioni NBA in carica nell’elimination game che vale la semifinale di conference contro i Denver Nuggets.che una volta libero dalla marcatura – seppur oggi approssimativa – dello stoico Davis, si è completamente preso la scena. 47 punti totali (playoff career high) conditi da 11 rimbalzi, con 15/22 dal campo e addirittura 8/10 dall’arco. Decisivo anche l’apporto del supporting cast – quello che è mancato probabilmente ai Lakers – con il solito ed intramontabile Chris Paul sugli scudi, autore di ben 12 assist. Coach Monty Williams continua a veder maturare la sua creatura, lontana parente di quella sbiadita della scorsa stagione. Da outsider a contender il passo è breve, Phoenix vuol provare a vincere il titolo.– Un curioso siparietto è avvenuto nel post partita negli spogliatoi dello Staples Center di Los Angeles.. Un gesto che ci riporta indietro di cinque anni, precisamente al 23 Marzo 2016, quando l’immortale Kobe Bryant gli porge delle scarpe firmandole con ‘Be Legendary’. Quelle due parole diventano il suo nuovo tatuaggio. A chi fu fatto questo regalo? Ovviamente sempre a Devin Booker, a dimostrazione che anche ‘Black Mamba’ ci aveva visto lungo.