Playoff Serie B: andata in bilico tra Palermo e Venezia, Vanoli stacca tutti nelle quote per la promozione

6 minuti fa



Prosegue la corsa alla promozione in Serie A. Il Palermo, dopo aver regolato la Sampdoria nel primo turno dei Playoff di Serie B, affronta in semifinale il Venezia, arrivato terzo in stagione regolare con 14 punti in più rispetto ai rosanero. La sfida d'andata in Sicilia non ha un vero padrone nelle previsioni: parte leggermente avanti il Palermo a 2,48, mentre i veneti inseguono a 2,75, con il pari in lavagna a 3,15. Nei due precedenti stagionali - una vittoria esterna per parte - si è verifiicato il segno Over, in vantaggio per il match di stasera a 1,82 rispetto all'Under, proposto a 1,91. Per quanto riguarda l'Antepost, il Venezia è la favorita a 2,62per conquistare la Serie A tra le quattro squadre rimaste in gioco. Segue a 3,25 la Cremonese, mentre il Palermo è offerto nella massima serie a 4; chiude il Catanzaro a 5,50.