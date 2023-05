Sudtirol-Bari e Cagliari-Parma saranno le semifinali playoff della Serie B che assegneranno l’ultimo posto disponibile per la prossima Serie A, dopo le promozioni già certe di Frosinone e Genoa. Si comincia questa sera alle 20:30 allo stadio Druso con Sudtirol-Bari, confronto tra le due squadre che hanno chiuso la Regular Season rispettivamente al sesto e al terzo posto e che nei propostici vede i pugliesi favoriti già nella gara d’andata in trasferta. La squadra di Michele Mignani proverà ad ipotecare il passaggio del turno cercando un segno 2 che sulla lavagna scommesse è proposto a quota 2,77, contro il pareggio a 2,85 e il successo per i padroni di casa a 2,95. I pugliesi dovrebbero comunque imporsi nel doppio confronto visto che sono favoriti per il passaggio del turno a 1,35, contro la sorpresa Sudtirol a 3,00 volte la posta. Domani, martedì 30 maggio, scendono invece in campo Cagliari e Parma. Mister Claudio Ranieri sa che i suoi hanno numeri davvero interessanti in Sardegna e all’Unipol Domus Lapadula e compagni partono con il favore del pronostico visto che il segno 1 vale 2,07, mentre il pareggio è a 3,40 e il segno 2 è a 3,65. Anche per il passaggio del turno i sardi sono davanti con la finale a quota 1,80, ma Buffon e compagni possono sperare a 1,95.