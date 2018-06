Si giocherà in Veneto anche l’altro quarto di finale in calendario domenica, che mette di fronte Cittadella e Bari. Anche in questo caso il fattore campo avvantaggia i padroni di casa che, in ragione della miglior classifica in regular season, possono permettersi di pareggiare nei tempi regolamentari e anche nei supplementari. Ad attendere la qualificata ci sarà il Frosinone e nelle scommesse sul passaggio del turno il Cittadella è a 1,52 contro il 2,40 del Bari. Distanze simili nelle quote «1X2», dove i granata conducono a 2,35 e i pugliesi sono a 3,20. Statistiche dai precedenti: nelle otto sfide giocate in Veneto quattro volte è arrivato il segno «X», su cui si gioca a 3,10, e per tre di queste è stato un 1-1, risultato offerto a 6,00. Le otto partite giocate al Tombolato, inoltre, sono tutte finite in Under, esito favorito nella gara di domenica: la quota è 1,63.