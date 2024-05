Playoff Serie B: Cremonese e Venezia favorite

Settimana caldissima per lacon alle porte le gare di ritorno dei playout e delle semifinali playoff. Giovedì 23 Ternana-Bari andrà in scena in un “Liberati” sold out e dopo l’1-1 della gara d’andata. La sfida salvezza vede gli umbri favoriti sulla lavagna scommesse a 2.47, contro il pareggio a 3.15 e il segno 2 a 2.97.Venerdì si gioca invece il playoffe in questo caso i lagunari sono chiamati a difendere l’1-0 dell’andata, con i pronostici che danno la squadra di Paolo Vanoli favorita anche al ritorno, per un segno 1 a 2.02, anche se basterebbe anche il pari a 3.35. I siciliani per continuare a sognare devono vincere, ipotesi proposta a 3.75.

Si chiude sabato condopo il 2-2 e la rimonta dei calabresi all’andata. Tutto è in bilico, ma i grigiorossi questa volta avranno il fattore campo dalla loro e sono bancati vincenti a 1.63, per un netto margine rispetto al segno 2 a 5.00, mentre un altro pareggio vale 4.05.