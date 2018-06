Insieme, da calciatori, hanno vinto tutto con il Milan. Questa sera saranno avversari, ma da allenatori, e si giocheranno l’accesso alla semifinale play off di Serie B. Pippo Inzaghi contro Alessandro Nesta, Venezia contro Perugia in altre parole. Chi passa se la vedrà con il Palermo e il fattore campo, si gioca al Penzo, avvantaggia la squadra di Inzaghi, che andrebbe al prossimo turno anche in caso di parità oltre i tempi supplementari. Nelle quote su chi si qualificherà il Venezia è dato a 1,40, mentre per i biancorossi l’offerta sale a 2,75 sul tabellone 888sport.it,. Inzaghi è avanti anche nell’«1X2», la vittoria del Venezia viaggia infatti a 2,15, il pareggio è a 3,10. Da valutare con attenzione, visti i precedenti, il blitz del Grifone, che ha vinto tre delle ultime quattro gare giocate al Penzo; il «2» viaggia a 3,60. Risultato finale a parte, si annuncia comunque una gara contratta: il Venezia ha la miglior difesa interna della Serie B (appena 13 le reti subite in 21 partite) e un match da Under, con meno di tre reti totali, è dato a 1,57.