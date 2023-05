Si è svolto questa mattina a Firenze il sorteggio playoff del primo turno nazionale. Le sfide saranno disputate con gara di andata e di ritorno tra giovedì 18 maggio e lunedì 22 maggio. Le cinque teste di serie (Lecco, Virtus Entella, Pescara, Vicenza e Foggia) giocheranno la prima partita in trasferta, mentre la seconda in casa.



Dall'urna sono usciti i seguenti accoppiamenti:



U.S. Ancona - Calcio Lecco 1912

Virtus Verona - Pescara

Audace Cerignola - Foggia

Pro Sesto - Vicenza

Gubbio - Virtus Entella