Playoff Serie C, fase nazionale LIVE: Perugia, Vicenza, Juventus Next Gen, Triestina-Benevento e Atalanta U23-Catania

Si comincia a fare sul serio. Questa sera infatti vanno in scena le gare d'andata delche si giocheranno su doppio confronto, con- Come da regolamento, "il Primo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno. Le società “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la società “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni del Regolamento".

PERUGIA - CARRARESE 0-0TARANTO – L.R. VICENZA 0-0TRIESTINA - BENEVENTO 0-0JUVENTUS NEXT GEN - CASERTANA 0-0ATALANTA U23 - CATANIA 0-0