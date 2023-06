Tutto pronto per gli ultimi 180’ della Serie C, con l’andata della finale dei playoff tra Foggia e Lecco in programma per martedì 13 giugno. Entrambe le squadre hanno superato le semifinali solo ai rigori, eliminando rispettivamente Pescara e Cesena. Secondo i betting analyst, gli uomini di Delio Rossi sono nettamente favoriti per aggiudicarsi il primo atto della finale: l’«1», infatti, si gioca tra 1,88 e 1,92, mentre per il «2» si sale tra 3,80 e 3,90; il pareggio, infine, oscilla tra 3,20 e 3,35. Finora, i playoff hanno dato spettacolo, con diversi gol segnati; per la partita in questione, però, l’Under prevale leggermente sull’Over, rispettivamente a 1,80 e 1,90, mentre il Goal, a 1,80, è avanti sul No Goal, a 1,90. Tra i risultati esatti, spicca l’1-1 a 6, seguito dall’1-0 a 7, mentre il 2-2, risultato con cui sono terminate le ultime tre partite giocate dal Pescara (ma una ha compreso anche i supplementari), vale 15 volte la posta giocata.