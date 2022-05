I playoff hanno rispettato i pronostici della vigilia,per quanto visto in questa post season, ovvero quella tra: le due squadre sulla carta più in forma della competizione. Ieri sera, infatti,, raggiungendo così Brunori e compagni che avevano giàe che hanno ribadito la propria superiorità sulla Feralpisalò anche tra le mura casalinghe. Decisivo, ancora una volta, proprio bomber Brunori, che ha firmato la rete del definitivo 1-0, scatenando la gioia di un Barbera prontissimo a rispondere alla grande per la gara casalinga di finale.Decisamente più difficile è stato il compito del Padova, reduce dallo 0-0 sul campo del Catanzaro nella prima sfida. Ai veneti, che erano andati sotto alla mezz’ora, è servita una. Prima col pareggio di Curcio al 77’, poi con la rete del definitivo 2-1 al 96’ di Chiricò.: parole chiave della stagione del Padova, che per ilsi giocherà la finale dei playoff alla ricerca di quella Serie B sfiorata e accarezzata per troppe volte.Il sorteggio ha stabilito che, che è stato molto più di un fattore in questi playoff. Una buona notizia per i rosanero, che il 5 giugno si giocheranno l’andata sul campo del Padova, per poi ospitare il club guidato da Mirabelli il 12 giugno in Sicilia. Tutto è ormai pronto:, con le due squadre più forti disposte a dare tutto per staccare l’ultimo biglietto per la tanto agognata B.