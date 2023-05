. La Virtus Verona, infatti, ha ribaltato il fattore campo ed eliminato il, che ancora una volta manca l’appuntamento con la storia e con la Serie B - per la verità quest’anno più di un semplice obiettivo., nella quale a partire dal prossimo weekend scenderanno in campo anche le terze classificate dei gironi., arrivata addirittura adiretta nelle battute finali del campionato, quando aveva riguadagnato la vetta prima di perdere punti preziosi che hanno permesso adi sopravanzare i liguri in classifica. In ottica Serie B sembrano avere qualcosa in meno, che non hanno mai dato l’impressione di poter puntare alla promozione.- Si torna in campo già a partire dal 18 maggio, con le prime cinque gara di andata, mentre il 22 si disputeranno le sfide di ritorno. Anche in questo caso le meglio posizionate in classifica(quest’ultima in casa). La Virtus Entella se la vedrà col Gubbio, mentre Lecco e Pescara sono accoppiate rispettivamente con Ancona e Audace Cerignola. Difficile fare pronostici, ma la sensazione è che le grandi favorite deludano già in questo primo turno di fase nazionale. Che vedrà anche l’ingresso in campo della vincitrice della Coppa Italia, ovvero il Vicenza, altra squadra ambiziosa,