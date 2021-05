. I campani, reduci da un campionato di vertice si sono schiantati contro il muro rosanero, con i padroni di casa che hanno poi trovato il vantaggio al minuto 87.(fonte immagine Soy Calcio). E se anche questo non sarà l'anno della promozione,Chi invece, al contrario del Palermo, continua a deludere è il. I pugliesi, infatti, sono stati sconfitti dallae saranno costretti anella gara di ritorno in casa per superare il turno ed evitare un'eliminazione precoce che rappresenterebbe una'. Vince anche il, in trasferta sul campo dell'Albinoleffe, garantendosi un importante vantaggio in vista della sfida in casa tra le mura amiche. Chiude il quadro il, con il botta e risposta tra le due arrivato negli ultimi dieci minuti di partita. In programma per mercoledì le partite di ritorno che chiuderanno il primo turno della fase nazionale.