Non c'è ancora nessuna decisione definitiva ma la partita di ritorno della finale playoff tra Palermo e Padova, valida per la promozione in Serie B, potrebbe essere spostata. Il match è previsto per domenica 12 giugno, giorno in cui nel capoluogo siciliano e in molte altre città ci saranno le elezioni amministrative. Lo riferisce il Giornale di Sicilia.