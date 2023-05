. Perché il Foggia è riuscito nell’impresa didopo la disastrosa gara di andata. A maggior ragione per come si era messa la partita,. Troppo poco per passare il turno dopo la pesante sconfitta subita sul campo del Cerignola perUn', concretizzata proprio negli ultimi secondi di partita, con i gol diche hanno scritto unaUn trionfo senza precedenti per il Foggia, una disfatta ai limiti dello psicodramma sportivo per l’Audace Cerignola. Che arrivava a questa gara forte di tre reti di vantaggio, difese fino ai minuti di recupero del secondo tempo. Un esito che sembrava scritto sempre di più, col trascorrere dei minuti. Una partita ferma in parità per quasi 80 minuti, con tre reti di vantaggio da difendere nell'ultimo spezzone.Inevitabile che le quotazioni del Foggia in vista del prossimo turno, in programma nel weekend, salgano vertiginosamente. Perché una vittoria di questo tipo, non può che gonfiare a dismisura le vele dell’entusiasmo di una squadra che aveva più di un piede fuori dai playoff fino a pochi secondi dal termine della partita.. E questa rimonta non può che essere uno di quelli. Che sia stato per una notte, o per tutto il corso del torneo lo scopriremo presto.