Playoff Serie C LIVE: alle 20.30 Juventus Next Gen, Atalanta U23, Pescara e Taranto. Alle 21 il Crotone

al via. Solamente tre squadre infatti sono state promosse direttamente nella: il Mantova nel Girone A, il Cesena nel Girone B e la Juve Stabia nel Girone C. Il resto delle squadre classificate dal secondo al decimo posto deve passare dai playoff per l'ultimo posto promozione disponibile, come avvenuto l'anno scorso per il Lecco.- Nel primo turno si affrontano,la quinta affronta la decima, la sesta affronta la nona e la settima affronta la sesta.

Juventus Next Gen-ArezzoAtalanta U23-TrentoTaranto-LatinaPescara-PontederaGiana Erminio-Pro VercelliLegnago Salus-LumezzaneGubbio-RiminiAudace Cerignola-GiuglianoAZ Picerno-Crotone