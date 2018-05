Il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C si chiude con il botto: le gare di ritorno, giocatesi il 22 maggio, infatti, hanno sancito le sorprendenti eliminazioni di alcune delle squadre favorite a giocarsi la vittoria finale. A far rumore, più di ogni altro risultato, è sicuramente il 3-1 esterno rifilato dalla Feralpisalò all’Alessandria, che deve abbandonare prematuramente la competizione. Non solo, anche Trapani e Pisa, reduci da due ottime stagioni in regular season e con grandi piani per il futuro prossimo, hanno detto addio al sogno playoff: entrambe, infatti, sono cadute tra le mura amiche, nelle sconcerto e sconforto generale. Ogni medaglia, ovviamente, ha due facce e chi se la ride di gusto, in questo caso, sono Feralpisalò, Viterbese e Cosenza, protagonisti di una vera e propria impresa che legittima ancor più il sogno proibito di arrivare in fondo alla competizione.



CHOC - Come detto, le eliminazioni di Alessandria, Pisa e Viterbese fanno tanto, tantissimo rumore, anche se i casi sono molto diversi tra loro. Il vero choc è arrivato con l’eliminazione dell’Alessandria, che nella gara di andata aveva strappato una vittoria fondamentale sul campo della Feralpisalò; il 3-2 del primo turno, però, è stato ribaltato dalla squadra lombarda, che ha piazzato il colpo da novanta al Moccagatta, andando a vincere per 3-1. La stagione dell’Alessandria si chiude quindi come era iniziata: con un bilancio estremamente negativo. I Grigi, che dopo la partenza al rallentatore avevano avuto la forza di vincere la Coppa Italia ed entrare in zona playoff, hanno certificato la crisi di inizio anno con un finale da incubo che deve essere dimenticato al più presto per concentrarsi sulla prossima stagione, che dovrà essere di ben altro livello sia dal punto di vista del gioco, che dei risultati. Non se la passano meglio Pisa e Trapani che, al contrario dell’Alessandria, arrivavano dalla sconfitta rimediata nel match di andata contro Viterbese e Cosenza. Sia i toscani che i siciliani, però, avevano tutte le carte in regola per ribaltare i giochi davanti al proprio pubblico e dare continuità di risultati ad una stagione che si era rivelata ricca di soddisfazioni per entrambi. Pisa e Trapani lasciano la competizione con l’amaro in bocca, perché mai come quest’anno c’era la sensazione che i giochi legati alla promozione in Serie B siano davvero aperti a qualsiasi scenario...



CATANIA SE LA RIDE - Chi può sorridere di fronte a questi risultati è il Catania di Cristiano Lucarelli che, a maggior ragione dopo queste tre eliminazioni, resta la favorita assoluta alla vittoria dei playoff. Gli etnei, che proprio al fotofinish avevano superato il Trapani accedendo direttamente al secondo turno, hanno potuto constatare tutti i vantaggi che derivano da un miglior piazzamento in campionato, che ha permesso di saltare i primi, e molto insidiosi, turni ad eliminazione diretta. La griglia dei playoff, sempre più definita, strizza quindi l'occhio al Catania, nonostante lo spauracchio Siena, con i siciliani che vedono la Serie B sempre più vicina pur senza essere ancora scesi in campo...



PROSSIMO TURNO - Al prossimo turno, che vedrà l’ingresso in campo di Catania, Siena e Südtirol (tutte teste di serie insieme alla Sambenedettese), accedono dunque: Feralpisalò, Viterbese, Cosenza, Reggiana, alla quale è bastato il pareggio interno con la Juve Stabia per passare il turno, e Samb, che ha agevolmente superato l’ostacolo Piacenza davanti al proprio pubblico. I match di andata si disputeranno mercoledì 30 maggio, mentre ritorno il 3 giugno.



Risultati:

Pisa-Viterbese 2-3 (andata 0-1)



Alessandria-FeralpiSalò 1-3 (andata 3-2)



Trapani-Cosenza 0-2 (andata 1-2)



Reggiana-Juve Stabia 1-1 (andata 0-0)



Sambenedettese-Piacenza 3-1 (andata 1-2)