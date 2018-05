Si apre la fase Nazionale dei playoff d Serie C, che vede l’ingresso in campo delle squadre qualificatesi terze nei rispettivi gironi e dell’Alessandria, vincitrice della Coppa Italia di categoria. Le tre terze, Pisa, Sambenedettese e Trapani, però, non hanno avuto un impatto positivo con la competizione e sono incappate tutte in una sconfitta, che le costringerà a dover ribaltare i giochi nel match di ritorno che avranno la possibilità di giocare in casa. Ottimo colpo esterno, invece, per l’Alessandria, che si conferma specialista di questo tipo di tornei e sbanca il campo di casa della Feralpisalò con un pirotecnico 3-2 esterno che somiglia molto ad una ipoteca sul passaggio del turno. Nel corso del weekend, oltre agli attesissimi match dei playoff, sono scese in campo anche le squadre coinvolte nei playout, con il Vicenza che ha avuto la forza di strappare una vittoria fondamentale in vista della gara di ritorno sul campo del Santarcangelo. In campo anche la Supercoppa, che si giocano le vincenti dei tre gironi, con il Livorno che dopo la batosta rimediata nella sfida con il Padova, ha avuto la meglio sul Lecce di Liverani.



SORPRESE E COLPI DI SCENA - I risultati più sorprendenti di questo turno, arrivano sicuramente dalle sconfitte di Pisa e Trapani, tra le squadre più competitive del tabellone, con mire ben più importanti di un piazzamento ai playoff. I nerazzurri sono in incappati in una sconfitta inattesa sul campo della Viterbese, che lascia però apertissimi i giochi in vista della gara di ritorno. I toscani, sconfitti per 1-0, hanno pagato (come le altre terze probabilmente) le settimane di inattività trascorse dalla fine del campionato al ritorno in campo. Le gambe un po’ imballate ed una eccessiva confidenza hanno offerto un assist al bacio alla Viterbese, che ha piazzato il colpaccio con la zampata di Sini. Sorprendente, per usare un eufemismo, anche la sconfitta del Trapani, strapazzato per tutta la partita dal Cosenza. Solo la rete di Polidori al 92’ ha addolcito la serata degli uomini di Calori, che rischiavano di doversi giocare il ritorno con un pesantissimo doppio svantaggio da rimontare. Trapani che esce male dalla sfida soprattutto per il potenziale della rosa, che ha combattuto fino ad una manciata di giornate dalla fine per la promozione diretta. Playoff che, come sempre, si dimostrano variabile impazzita e competizione difficile da giocare, soprattutto quando la pressione si fa così pressante. Il Trapani non è la squadra più forte, ma ha dimostrato di avere un progetto ben definito che porta alla Serie B, e uscire al primo Turno di Playoff sarebbe l’ennesima delusione di una stagione finora solo agrodolce che rischia di diventare davvero amara.



CUORE VICENZA - Il Vicenza compie un piccolo miracolo nell’aggiudicarsi Gara 1, per usare un termine più affine al basket, contro il Santarcangelo ed andrà a giocarsi il tutto per tutto in trasferta. L’ultima trasferta di una stagione dai contorni tragicomici, che ha visto protagoniste le vicende extracampo più delle prestazioni degli uomini di Zanini, costretti a giocare e difendere un club che non li ha mai supportati, né a livello psicologico, né tantomeno a livello economico. Dopo un’annata complicata, nella quale non sono mancate le figuracce (nelle aule tribunale, ma anche in campo), è arrivato un colpo di coda inatteso. La zampata di un gruppo ferito, ancora in attesa di sapere chi guiderà la società nel prossimo futuro, e soprattutto la reazione d’onore di una città che era abituata a ben altro. Vicenza ha risposto ancora presente, nonostante i ricordi dei confronti con le grandi del calcio italiano ed europeo, con una vera e propria marcia fino allo stadio. Vicenza ha fatto quadrato attorno ai suoi ragazzi, attorno ad un club che non sente più suo. Lo ha fatto per lo spirito di appartenenza e il campanilismo cittadino che da sempre la contraddistingue. Il risultato è una vittoria importante, che permetterà agli uomini di Zanini di giocare il ritorno con il vantaggio di non dover inseguire; certo, il compito resta arduo, ma con una città così a dare la spinta, davvero nulla sembra impossibile...



PLAYOFF - Le gare di ritorno si giocheranno il 23 maggio.

Risultati:



Cosenza-Trapani 2-1



Feralpisalò-Alessandria 2-3



Juve Stabia-Reggiana 0-0



Piacenza-Sambenedettese 2-1



Viterbese-Pisa 1-0.



PLAYOUT - Le gare di ritorno si giocheranno il 26 maggio.

Risultati:



Fondi-Paganese 2-2



Vicenza-Santarcangelo 2-1



Cuneo-Gavorrano 1-0