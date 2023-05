Riprende la corsa per la promozione in Serie B, con le sfide di andata del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C. Alle 20.30 si sono giocate Ancona-Lecco, Audace Cerignola-Foggia, Gubbio-Virtus Entalla, Pro Sesto-LR Vicenza e Virtus Verona-Pescara. Questi i risultati, tra cui spicca la figuraccia del Foggia nel derby e la bella vittoria del Gubbio:



Ancona-Lecco 2-2 - 28' Celjak (L), 76' Buso (L), 84' Prezioso (A), 90'+4' Petrella

Audace Cerignola-Foggia 4-1 - 21' rig. Achik (A), 25' e 50' Miguel Angel (A), 49' Bjarkason (F), 80' D'Ausilio (A)

Gubbio-Virtus Entella 2-0 - 52' Bulevardi (G), 54' Di Stefano (G)

Pro Sesto-LR Vicenza 2-1 - 56' Capelli (P), 71' Sala (P), 88' Ierardi (V)

Virtus Verona-Pescara 2-2 - 27' e 80' Delle Monache (P), 44' Danti (V), 69' Casarotto (V)