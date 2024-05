Playoff Serie C, primo turno: cosa succede in caso di pareggio?

un' ora fa



Ecco cosa succede in caso di pareggio nei match validi per il primo turno della fase del girone dei playoff di Serie C 2023/2024. Chi ha chiuso in miglior posizione di classifica la regular season ha due vantaggi: in primo luogo la possibilità di giocare questa sfida secca a eliminazione diretta tra le mura amiche, Quindi tutte le squadre che giocano in casa sono quelle che si sono posizionate meglio in stagione.



DUE VANTAGGI - in secondo luogo quella di giocarla per due risultati su tre, visto che avanzeranno al secondo turno anche in caso di pareggio al 90′ le squadre che sono arrivate prima in stagione. Non sono infatti previsti supplementari o rigori e per questa ragione gli ospiti, per qualificarsi, possono solo ottenere una vittoria, altrimenti con il pari a passare al secondo turno saranno le squadre di casa.