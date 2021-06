Si sono da poco concluse le gare di ritorno dei playoff di Serie C. Ecco i risultati finali (in caso di pari premiata la squadra posizionata meglio in stagione) e le qualificate alla Final 4 (Alessandria, Albinoleffe, Padova e Avellino), che sancirà la quarta promossa in Serie B, dopo Como, Perugia e Ternana. Rischia grosso il Padova, che cede 1-3 in casa al Renate dopo la vittoria per 3-1 in Lombardia ma si qualifica per il miglior piazzamento..



Alessandria-FeralpiSalò 1-0 (and. 0-1) - 45+2' Arrighini (A)

Catanzaro-Albinoleffe 0-1 (and. 1-1) - 84' Gelli (A)

Padova-Renate 1-3 (and. 3-1) - 49' Galuppini (R), 56' Kabashi (R), 66' Giovinco (R), 82' Ronaldo (P)

Sudtirol-Avellino 1-0 (and. 0-2) - 90'+9' Casiraghi (S), espulso Aloi (A) al 37'