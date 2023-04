. Terminata la regular season è tempo infatti di. Si parte ilcon la fase degli accoppiamenti nei singoli gironi, per poi passare a quella finale, fino alla Final Four. La gara decisiva tra le due squadre rimaste in corsa tra le 28 ammesse al proseguimento della stagione si giocherà con la formula andata/ritorno:1° Turno – Gara unica DOMENICA 30 APRILE 20232° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 03 MAGGIO 20231° Turno – Gara di Andata DOMENICA 07 MAGGIO 20231° Turno – Gara di Ritorno GIOVEDÌ 11 MAGGIO 20232° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 16 MAGGIO 20232° Turno – Gara di Ritorno SABATO 20 MAGGIO 2023Semifinali – Gara di Andata MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023Semifinali – Gara di Ritorno DOMENICA 28 MAGGIO 2023Finale – Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO 2023Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 11 GIUGNO 2023Padova-PergoletteseVirtus Verona-NovaraRenate-ArzignanoGubbio-RiminiPontedera-SienaAncona-LuccheseAudace Cerignola-Juve StabiaPicerno-PotenzaMonopoli-LatinaPro Sesto vs Peggiore qualificataMigliore qualificata vs Seconda migliore qualificataCarrarese vs Peggiore qualificataMigliore qualificata vs Seconda migliore qualificataFoggia vs Peggiore qualificataMigliore qualificata vs Seconda migliore qualificataUna delle altre qualificate vs LeccoUna delle altre qualificate vs Virtus EntellaUna delle altre qualificate vs PescaraUna delle altre qualificate vs VicenzaUna delle altre qualificate vs Miglior qualificata3a girone A vs Una delle altre qualificateVirtus Entella vs Una delle altre qualificatePescara vs Una delle altre qualificateVicenza vs Una delle altre qualificateMiglior qualificata vs Una delle altre qualificateUna delle altre qualificate vs PordenoneUna delle altre qualificate vs CesenaUna delle altre qualificate vs CrotoneUna delle altre qualificate vs Miglior qualificata2a girone A vs Una delle altre qualificateCesena vs Una delle altre qualificateCrotone vs Una delle altre qualificateMiglior qualificata vs Una delle altre qualificate-