Playout Bundesliga e finale di Coppa di Germania: date, orari, programmazione e dove vederle

32 minuti fa



Ecco date, orari, programmazione e dove vedere il playout di Bundesliga e la finale di Coppa di Germania:



BUNDESLIGA



Playout



Giovedì 23 maggio



ore 20.30



Bochum-Fortuna Düsseldorf



Sky Sport Max e NOW



telecronaca Pietro Nicolodi







Lunedì 27 maggio



ore 20.30



Fortuna Düsseldorf-Bochum



Sky Sport Uno e NOW



telecronaca Pietro Nicolodi







COPPA DI GERMANIA



Sabato 25 maggio



Ore 20



Kaiserslautern-Bayer Leverkusen



Sky Sport 256 e NOW



telecronaca Pietro Nicolodi