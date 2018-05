Dopo il termine del campionato, arrivato venerdì scorso, torna subito in campo la Serie B con la post season, i playoff per essere promossi in Serie A e il playout per non retrocedere in Serie C. Stasera alle 20.30 presso lo Stadio Comunale Aldo Gastaldi di Chiavari si affrontano la Virtus Entella di Gennaro Volpe e l'Ascoli di Serse Cosmi, per la gara d'andata della finale playout. Dal doppio confronto uscirà la squadra che rimarrà in Serie B, mentre la perdente retrocederà in Serie C: situazione e morale diametralmente opposti per le due squadre, con i liguri che, dopo due ko di fila che sembravano averli condannati definitivamente, hanno vinto a Novara nell'ultima giornata e hanno evitato la retrocessione diretta per gli scontri diretti grazie all'entusiasmo portato dal nuovo tecnico, mentre i marchigiani, dopo cinque risultati utili di fila (2 vittorie e 3 pari) non sono riusciti a sconfiggere il Brescia tra le mura amiche, classificandosi diciottesimi. Gara di ritorno prevista giovedì 31 nelle Marche.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Entella (4-4-2): Paroni; De Santis, Pellizzer, Ceccarelli, Aliji; Gatto, Troiano, Crimi, Eramo; Aramu, La Mantia.



Ascoli (3-5-2): Agazzi; Padella, Mengoni, Gigliotti; Mogos, D'Urso, Bianchi, Kanoute, Pinto; Clemenza, Monachello