Playout Serie C 2024: le date, regolamento, le squadre, come funziona e dove vederli

Alla fine della regular season sono per ora cinque le squadre condannate:ultime e penultime classificate con un distacco di almeno 8 punti dalla quintultima.Di seguito tutte le date e il regolamento.- Le sfide d’andata si giocheranno domenica 12 maggio 2024, col ritorno fissato per la settimana successiva, a domenica 19 maggio.

Gara di andata dei playout: domenica 12 maggio 2024Gara di ritorno dei playout: domenica 19 maggio 2024ore 18Monterosi Tuscia-Potenza Sky Sport 251Fiorenzuola-Novara Sky Sport 252Recanatese-Vis Pesaro Sky Sport 253Virtus Francavilla-Monopoli Sky Sport 254

- Questi spareggi coinvolgono 4 squadre per ogni girone, ovvero quelle classificate dal 19° al 16° posto: gli incroci opporranno le penultime alle quintultime e le terzultime con le quartultime. Saranno scontri ad andata e ritorno, con la seconda partita che si giocherà in casa della squadra meglio classificata: al termine della doppia sfida la squadra che ne uscirà sconfitta retrocederà, mentre l’altra conquisterà la salvezza. In caso di parità dopo i 180 minuti rimarrà in Serie C la squadra meglio piazzata in classifica al termine della regular season.