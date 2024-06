Inter, l'agente di Lautaro Martinez: "Nessun problema sul rinnovo, ecco quando arriverà l'annuncio"

Abbiamo parlato molto bene con tutti.”. Con queste parole,, agente dell’attaccante e capitano della formazione nerazzurra, ha commentato le ultime novità rispetto all’accordo raggiunto per prolungare fino al 30 giugno 2029 il contratto che sarebbe scaduto nel 2026 e che porterà il calciatore argentino a veder salire il suo ingaggio fino a 9 milioni di euro più bonus.Camano ha risposto infine alle domande sulla data del possibile annuncio, visto che il calciatore aveva espresso nelle ultime settimane il desiderio di definire la questione prima dell’inizio della Copa America con l’Argentina, che prenderà il via negli Stati Uniti il prossimo 20 giugno, con la Selecciòn campione in carica che farà il suo esordio contro il Canada ad Atlanta. “è stata la laconica risposta dell’agente. Nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi che l’annuncio ufficiale possa slittare al termine della competizione.Nei giorni scorsi l’Inter ha già ufficializzato il prolungamento, sempre fino al 2029, di Nicolò Barella e si appresta quanto prima a risolvere anche gli ultimi dettagli relativi alla situazione dell’allenatore Simone Inzaghi. Dopo l’incontro avvenuto ieri nella sede del club col procuratore Tullio Tinti, permane una minima distanza in merito alle cifre del nuovo accordo, visto che il tecnico piacentino partiva da una richiesta di rinnovo biennale - dal 2025 al 2027 - mentre la società nerazzurra non vuole andare oltre il 2026.