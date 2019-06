A poche ore dalla semifinale del Mondiale Under 20 contro l'Ucraina, il portiere azzurro Alessandro Plizzari ha trovato il tempo di parlare anche del futuro. Un futuro che potrebbe essere sempre più a tinte rossonere dopo il rinnovo siglato fino a giugno 2023, ma che sarà strettamente collegato al possibile valzer dei portieri che rischia di coinvolgere anche Donnarumma e Reina. In attesa di novità, il diretto interessato ha idee molte chiare sulla propria volontà: "Voglio giocare. Alla Ternana sono migliorato, stando costantemente in campo. Spero di poter avere questa occasione anche al Milan. Sarà complicato ma a me piacciono le sfide. So quanto posso dare. Dopo il Mondiale comunque ci penserò bene".