L'inchiesta per le plusvalenze di casa Inter non sta lasciando tranquilli i tifosi nerazzurri, ma da Viale della Liberazione filtra assoluta serenità. Se i casi più chiacchierati come Pinamonti, Radu e Vanheusden potrebbero infatti suscitare scalpore, ce ne sono altrettanti al ribasso che invece spingono la società verso lidi di tranquillità. Secondo la Gazzetta dello Sport è emblematico il caso di Forte, in gol ieri, per cui l'Inter ha generato soltanto 287mila euro di plusvalenza nel 2019 e oggi sta vivendo una stagione importante al Venezia. La linea difensiva del club punta tutto sull'incertezza delle valutazioni attribuibili a un giocatore.