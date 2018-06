A un anno di distanza, l’Inter torna a ringraziare il proprio vivaio. Per i successi sul campo, ma anche - e soprattutto in questo momento - per il tesoretto che permetterà alla società nerazzurra di soddisfare i paletti del fair play finanziario. La fatidica quota dei 40 milioni di euro è sempre più vicina. Se Ausilio è riuscito a trattenere i big come Ivan Perisic e Mauro Icardi, il merito è anche e soprattutto del lavoro impostato negli anni dal settore giovanile e da Stefano Vecchi, ora al Venezia. Le uscite di Radu e Valietti al Genoa, Zaniolo e Santon alla Roma nell’affare Nainggolan, Bettella all’Atalanta, hanno portato il tesoretto dell’Inter molto vicino all’obiettivo prefissato. Da specificare che l’Inter si riserva di mantenere il controllo grazie alla clausola di riacquisto sui giovani cresciuti nel vivaio. Ma ad oggi, quanto manca ai 40 milioni di euro?



CHI PUÒ PARTIRE - Sicuri sono i 12 milioni per le cessioni di Radu e Valietti (si può arrivare anche a 14-15 milioni), 7 per Bettella, 12-14 per Zaniolo e Santon alla Roma, 2,5 per Kondogbia. In attesa che vengano ufficializzate queste operazioni, l’Inter si muove per chiudere definitivamente il discorso entro il 30 giugno. L’ultimo accordo verbale è stato raggiunto con il Sassuolo, pronto a comprare il terzino Zappa e l’attaccante Merola. Ieri c’è stato l’incontro tra l’Inter e Beppe Riso, agente proprio di Zappa: le parti stanno limando gli ultimi dettagli. Sicuro di partire anche Puscas, per cui l’Inter conta di incassare circa 3-4 milioni di euro. Sulle tracce del classe 1996 reduce dall’esperienza al Novara ci sono Leganes e Real Sociedad. Stessa cifra per cui l’Inter conta di chiudere anche il discorso Yuto Nagatomo col Galtasaray: ieri l’agente Pastorello era in sede per avvicinare le parti.



PINAMONTI - Da valutare la posizione di Emmers, mentre Mino Raiola è al lavoro per portare Andrea Pinamonti lontano dall’Inter. Il giovane centravanti ha bisogno di giocare con continuità, sfumata l’ipotesi Roma resta vivo l’interesse soprattutto del Genoa. Per il gioiello del settore giovanile, la società nerazzurra chiede circa 9 milioni. Con Raiola, difficile pensare che non si trovi una soluzione entro il 30 giugno. “Abbiamo parlato con l’Inter di Pinamonti”, ha ammesso il direttore generale del Genoa Perinetti a fcinternews.it. Genoa in pole, Cagliari e Sassuolo sono vigili sulla situazione. Piace anche all’estero Pinamonti, ma il giocatore vorrebbe restare in Italia: il suo futuro è nelle mani di Raiola. A poco più di una settimana dal termine, l'Inter ha raggiunto accordi per incassare già oltre 35 milioni.



@AleCosattini