perché ha chiesto che venga rifatto il processo (sportivo) per la Juventus e altre 8 società, ma non per il Napoli (e il Chievo, nel frattempo fallito). La PF ha chiesto e ottenuto le carte di Torino quando l’inchiesta si è chiusa.Quando si chiuderà questa indagine penale, Chiné potrà chiedere gli atti, esattamente come ha fatto con l’inchiesta Prisma, le 14 mila pagine che hanno portate da un lato alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Agnelli & C e dall’altro alla richiesta di un nuovo processo sportivo per le plusvalenze.Quando quell’inchiesta si chiuderà, Chiné chiederà i documenti e se anche lì ci sarà un cumulo di informazioni nuove e probanti, state pur certi che anche la vicenda Osimhen verrà ridiscussa. Stupirsi del perché Atalanta e Sassuolo non sono inserite nella richiesta di rifare il processo, significa non sapere che la scorsa primavera i 2 club non sono stati processati. Se e quando sarà, anche loro dovranno rispondere di quanto risulta dalle intercettazioni (e dai trasferimenti che hanno generato plusvalenze senza trasferimento di denaro). Poi, è chiaro, un conto è dover rispondere di un'operazione, un altro doverlo fare per una ventina, con una quarantina di giocatori coinvolti.perché diversi sono gli elementi di prova, raccolti attraverso non già i siti internet, non il nostro fortunatamente, ma con strumenti di cui solo la giustizia ordinaria dispone.e il suo collega atalantinoin qualità di allora AD del Milan, più l’agentedevono difendersi al tribunale di Napoli dall’accusa di fatture false nel trasferimento di un calciatore, Calaiò. Già ci sono state (a inizio novembre) delle richieste di condanna da parte dell’accusa ( i ps De Simone e Capuano), ma sono cose vecchie, fatti che risalgono al 2013 e 2014 e che presumibilmente finiranno prescritte prima del giudizio finale. Fatti che di sportivamente rilevante non hanno nulla. Quindi, anche qui è inutile fare altra confusione.@GianniVisnadi