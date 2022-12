Giovedì scorso la Procura Federale ha chiesto la revocazione della sentenza con cui la Corte d'appello della Figc. Il 20 gennaio è fissata l'udienza in cui i bianconeri e le altre società coinvolte sapranno se il caso sarà ufficialmente riaperto a seguito di nuovi e significativi elementi a disposizione. Ma quali sono le operazioni sotto la lente d'ingrandimento? No il famoso arrivo di Rovella a Torino per 18 milioni con Portanova e Petrelli che passarono al Genoa per rispettivamente 10 e 8 milioni.acquistati o pagati a suon di milioni ma che oggi giocano in campionati minori o stanno faticando nelle rispettive squadre.Nel 2019 la Juventus cedeva Audero alla Sampdoria per 20 milioni. Collegati a questo trasferimento, secondo i pm, ci sarebbe stato poi ilQuest'ultimo, gioca in Serie C al Catanzaro dove però ha effettuato una sola presenza in stagione come ricorda la Gazzetta dello Sport mentreMolteplici operazioni della Juventus con club svizzer. Il primo adesso gioca in Serie A kosovara. Percorso inverso per Masciangelo, attualmente al Benevento e Vlasenko, ora al Rijeka, pagati complessivamente 2,8 milioni.Con il Sion invece ci fu l'operazione che portò a TorinoInfine, il trasferimento di Sené al Basilea per 4 milioni con Hajdari che passò alla Juve ed oggi è in prestito al Lugano.Grandi" non i giocatori coinvolti (fino ad ora) ma le squadre.(oggi in seconda divisione spagnola), che la Juve ha mandato in prestito all'Estoril.(valutato oltre 10 milioni) e l'approdo in Inghilterra di Pablo Moreno. Quest'ultimo non sta trovando spazio con il Maritimo, penultimo nel campionato portoghese mentre Correira è tornato a Torino dopo il prestito al Parma.Rimanendo invece in Italia,poco di più è costato l'arrivo di Gori dalla Toscana alla Juve. Poi l'operazione con il Parma con Lanini (adesso alla Reggiana in Serie C) e Minelli coinvolti (ora al Francavilla). Tornando alla Sampdoria invece,. Infine, Parodi (1,3 milioni) e De Marino (1,5 milioni) con la Pro Vecelli, che oggi sono in C con Fermana e Pescara.