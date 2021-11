" della Procura della Repubblica di Torino che ha scosso il mondo dellaa carico dei vertici dirigenziali è quasi conclusa, ma non si ferma e procede a ritmi serrati.che, dopo gli interrogatori del responsabile area sport Federico Cherubini (durato 9 ore) e quello del neo ad da giugno, Arrivabene (durato più di 4 ore), si preparano in 15 giorni a completare unprima di passare agli indagati.Secondo la Gazzetta dello Sport il prossimo potrebbe essere, che svolge le funzioni di segretario della Juventus, mentre dopo di lui, chissà se già oggi, toccherà a, responsabile dell’Under 23 (per cui sono tante le plusvalenze sospette a bilancio) infine sarà la volta di Cesare Gabasio, avvocato che dal 2021 è responsabile degli affari legali della Juventus. Tutte persone informate sui fatti e non coinvolte direttamente nell'inchiesta.è stato tirato in ballo dall'ormai celebre intercettazione sulla scrittura privata di Cristiano Ronaldo. Successivamente toccherà agli indagati con i primi che saranno gli ex CFO e dirigente finanziarioa cui farà seguito il nuovo CFO. Infine, per chiudere in tempi brevi il giro di audizioni, toccherà ad, anche se la lettera di convocazione non è ancora stata spedita. Entro 15 giorni, prima di Natale, tutto il faldone verrà chiuso e poiche dovrà avviare il proprio iter.