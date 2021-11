, con le prime notizie in merito alper acquisire documenti che possano avvalorare le indagini condotte dalla Procura di Torino in merito allerealizzate tra il 2019 e il 2021 e presunte falsificazioni dei bilanci connessi, non ha ancora esaurito la sua potenza deflagratoria.Il Corriere della Sera riporta infattisull'inchiesta in corso: "”, cioè in modo distorto". Grazie agli accertamenti documentali e alle intercettazioni ambientali utilizzate ad indagine in corso, "- A proposito del sistema delle plusvalenze,, individuato come figura centrale: "Sono emersi, in più casi, riferimenti alla gestione Paratici, soggetto posto al vertice dell’area sportiva fino al giugno 2021, e". Una tesi avvalorata dal contenuto di alcune intercettazioni: ". E ancora: "". Sempre grazie alle telefonate ascoltate dalla Guardia di Finanza, la situazione della Juve viene così descritta: "- In questa situazione risulta in qualche modo coinvolto anche il massimo dirigente bianconero,secondo le ricostruzioni dei pm: "Per quanto emerso dalle attività di ascolto,, non certo derivanti solo dal contesto pandemico in atto". Come risulterebbe da un'altra intercettazione: "Sì, ma non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene!". Per questo filone risultano indagati il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, l'ex responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici e gli ex dirigenti Marco Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato.