A 23 anni Tommaso Pobega potrebbe svoltare la sua carriera. Lo chiamano Harry Potter, ma qui la magia può farla Pioli. Durante la sosta per il Mondiale il Milan sta facendo una tournée a Dubai dove partecipa a un torneo con Arsenal, Psv e Liverpool; ieri ha perso 1-2 contro i Gunners, poco male.. E il ragazzo non è andato niente male, provando anche a calciare in porta un paio di volte.- L'idea era nata qualche giorno fa: "Ti va di provare a giocare terzino?". Pobega annuisce, e interpreta il ruolo a modo suo: "Se serve ci metto il massimo".con una difesa a tre e Adli e Pobega tutta fascia.Con questo esperimento l'allenatore può ritrovarsi tra le mani un centrocampista duttile che all'occorrenza può allargarsi anche sulla fascia. Pobega mette una bella spunta alla voce 'duttilità', Pioli lo sta provando nel nuovo ruolo, lui si mette a disposizione ePer Ballo-Touré nn sono ancora arrivate offerte concrete, ma il giocatore piace in Turchia e in Francia. Il Milan attende eventuali offerte e intanto scopre un terzino a sorpresa. Pobega studia un nuovo ruolo, Pioli sperimenta a Dubai e prende appunti per la ripresa del campionato.