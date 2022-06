Tommaso Pobega non resterà al Torino. Il centrocampista, autore di un campionato molto positivo sotto la Mole, rientrerà al Milan dove giocherà nel prossima stagione.



Il dt Davide Vagnati ha provato a imbastire una trattativa con i rossoneri per trattenere il mediano ma la società rossonera non ne vuole sapere: Pobega il prossimo anno farà parte della rosa a disposizione di Stefano Pioli ed essendo cresciuto nelle giovanili del Milan sarà utile anche per la lista Champions.