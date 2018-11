IL TABELLINO

. Senza fare troppi sconti, Inzaghi porta a casa i tre punti e gli applausi dello scarso pubblico dell’Olimpico che nella serata discretamente rigida si scalda solo grazie agli strappi di Correa e alla incessante frenesia di Immobile, stavolta in versione assist-man., che di testa ha superato l’imbarazzante Caleta-Car e il trentacinquenne portiere di rincalzo Pelè (guarda che fine quel nome!), immobile - di fatto non di nome - sulla palla lenta che baciando il palo è rotolata in rete.: clamorosa quella di Sakai che al 6’ ha tirato su Strakosha da non più di tre metri; ma anche Sanson, Njie e Thauvin si erano segnalati per generosità nei confronti del bravo portiere albanese., nonostante il Marsiglia non brillasse in difesa (si capisce perché è la penultima della Ligue 1) e nonostante Correa giocasse a birilli con i suoi custodi.I biancocelesti denunciavano il solito peccato, quello di regalar palla in uscita:(graziato dal secondo giallo), Cataldi non trovava sbocchi, Parolo era molle e tremante come un budino. Quando ripartiva, la squadra romana non trovava frecce sulle fasce, dove Marusic faceva rimpiangere Patric e Durmisi rinfocolava la domanda che i tifosi dell’aquila si pongono dall’inizio della stagione: perché? (spendere 7,5 milioni per un modesto stantuffo come lui avendo già Lulic e Lukaku?).Amen. La ripresa iniziava con gli stessi 22, Immobile sempre presente (Caicedo era in clinica per un controllo), i laterali pure, però dopo pochi minuti, ecco il gol della quasi-certezza della promozione, anche in virtù del vantaggio dell’Eintracht sull’Apoel: stesso terno vincente della prima marcatura, Cataldi ruba palla, diagonale su Immobile spostato a sinistra, tocco preciso verso, non vale il mai abbastanza rimpianto Felipe Anderson ma possiede numeri rari e una velocità e un dribbling unici fra i compagni di squadra.. Cinque minuti dopo il doppio vantaggio, Parolo si faceva soffiare una palla facile facile da Sanson, imbucata per Thauvin a difesa spiazzata, diagonale preciso dell’uomo che due anni fa Inzaghi aveva cercato., con due vivaci laterali, Sako e Njie, un buon manovratore, Sanson, un discreto centrale di difesa, Luiz Gustavo. Niente più.Era sufficiente che la Lazio riaprisse un occhio - non tutti e due - perché l’avversario barcollasse.. Si metteva in mostra il loro anziano portiere su conclusioni non male di Immobile (di testa e di piede) e Milinkovic. Ma doveva distendersi in tutta la sua lunghezza anche Strakosha per salvare la vittoria al 94’ dopo un duetto tra Lopez (ragazzino delle giovanili, bel debutto) e Njie, il migliore dei suoi., un caso misterioso - infortunato? depresso? - che finora ha privato la Lazio della luce più brillante della scorsa stagione. Lui, al contrario del serbo, ha risposto con sufficienza, persino calciando direttamente fuori un calcio d'angolo, una sua specialità.. Chissà cosa sarebbe successo se avesse colpito Cataldi: due anni fa, con la maglia della Roma, gli spruzzò in faccia l’acqua della bottiglia.Marcatori 46' pt Parolo (L), 9' st Correa (L), 15' st Thauvin (M)Assist: 46' pt, 9' st Immobile, 15' st Sanson (M)Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace (12' st Bastos), Acerbi, Luiz Felipe, Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha (24' st Milinkovic), Durmisi; Correa (36' st Luis Alberto); Immobile. All. InzaghiOlympique de Marseille (3-4-2-1): Pelè; Rami (35' st Sarr), Luiz Gustavo, Caleta Car, Sakai, Strootman, Sanson (24' st Payet), Ocampos; Lopez, Thauvin (36' st Mitroglou), Njie. All. Rudi Garcia.Arbitro: Vladislav Bezborodov (RUS)Ammoniti: 22' pt Ocampos (M), 26' pt Wallace (L), 39' pt Thauvin (M), 6' st Rami (M), 41' st Njie (M), 43' st Strootman (M)