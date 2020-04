Va avanti il campionato in Bielorussia e oggi si sono disputate 3 partite. Il Bate Borisov è sceso in campo alle 15, vincendo 3-0 in casa dell'FC Minsk, grazie alle reti di Dragun, Saroka e ​Nekhajchik: seconda vittoria consecutiva per l'ex squadre di Kutuzov. L'altra gara di giornata, quella tra Smolevichi e Soligorsk è finita 0-0, mentre grande spettacolo per l'ultima gara di giornata, quella che ha visto la Dynamo Brest sconfiggere l'Isloch Minsk.



In uno stadio riempito a macchie, con tifosi in carne e ossa, alcuni, pochi, con la mascherina per combattere il coronavirus, altri, la maggior parte, senza alcuna protezione, e tifosi cartonati, scelta del club che ha venduto biglietti virtuali all'estero, incollando la foto di chi lo ha comprato sui manichini presenti sugli spalti, la Dynamo Brest va in svantaggio, salvo poi rimontare, anche grazie all'eterno Artem Milevskyi, autore del gol del 2-1, uscito all'84esimo tra gli applausi. Nel finale, poi, è arrivato il definitivo 3-1 di Savitskiy su rigore. L'OSM ha chiesto alla Bielorussia di fermare il campionato. Ma, per il momento, a Minsk e dintorni, vanno avanti.