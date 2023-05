Pochettino è il nuovo allenatore del Chelsea, pronto a un altro mercato da protagonista. Servono un portiere, un centrocampista e un centravanti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a Romelu Lukaku (verso cui Pochettino non ha preclusioni) verrà prospettata l’idea di un ritorno a Londra una volta chiusa la stagione con l'Inter: opportunità che il belga al momento non sembra intenzionato a prendere in considerazione perché vorrebbe tanto rimanere a Milano.