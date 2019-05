Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato ai microfoni de La Nacion del proprio presente e del proprio futuro: "La mia responsabilità è trovare lo spirito di squadra. Un giocatore da solo non può vincere una Champions, non esiste approccio tattico senza desiderio e passione. Per questo sto preparando questa finale in maniera emotiva. Amo le avversità, più grande è l’ostacolo e più penso che ce la farò. Voglio giocare nel miglior modo possibile, se si vuole crescere bisogna giocare contro i migliori. Vincere o perdere la Champions non mi influenzerà, sarò ancora la stessa persona. Non mi importa del giudizio esterno. Voglio vincere per i giocatori, i tifosi, la famiglia del Tottenham, non per me. Non è demagogia, vedere i tifosi godere la vera ricompensa per me". SUL FUTURO - "Bielsa? Mi sarebbe piaciuto affrontarlo, sarebbe stato bello vedere il Tottenham contro il suo Leeds in Premier League com’è successo con l’Espanyol quando lui era a Bilbao. Era un sogno e lo sarebbe stato affrontarlo anche in Inghilterra. Se potrà accadere nella stagione 2020/21? Sì, sì, ma sarebbe necessario aspettare ancora un anno e non puoi mai sapere dove ti porta il calcio. Dico così perché non sarò più in Inghilterra? No, non è per questo. Dopo la Champions ci sarà tempo per parlare. Questo è un club con un potenziale enorme e ho un contratto fino al 2024. Ho un presidente che mi ama, mi so divertendo qui. Se vincessimo la Champions il club salirebbe di livello e questo sarebbe di grande aiuto per il futuro di questo club”.