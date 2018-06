L'allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino, favorito per occupare la panchina lasciata vacante da Zinedine Zidane a Madrid, ha parlato così a Radio MARCA del suo futuro: "Il Real non mi ha chiamato, al Tottenham sono felice. Trattativa con gli Spurs? Occhio che il presidente Daniel Levy morde. Nel mio contratto non c'è alcuna clausola. Zidane? Noi allenatori viviamo in un mondo difficile e a volte prendiamo decisioni che la gente non si aspetta. Zidane avrà avuto le sue ragioni".