Mauricio Pochettino non crede che la doppia sfida di Champions tra il suo Psg ed il Real Madrid possa in qualche modo influenzare le scelte future di Mbappé: 'Non credo che una decisione così importante passerà attraverso una partita o un'eliminazione. È un ragazzo intelligente e maturo, dotato di una formidabile capacità analitica e sa cosa vuole per la sua carriera e il suo futuro. Lo vedo calmo, concentrato sul dare il massimo per il PSG. Speriamo che trascorra tutta la sua carriera al PSG, sarebbe un ottimo segnale per noi e per il club. Per me è un giocatore che è senza dubbio tra i primi 5 al mondo", ha detto a Cadena Ser il tecnico argentino.