Tadej Pogacar è la nuova maglia gialla al Tour de France. Lo sloveno della UAE Emirates ha vinto la penultima tappa a cronometro di 36,2 chilometri con 1'55'' di vantaggio sul connazionale Primoz Roglic, che era partito con un vantaggio di 57 secondi. Domani l'arrivo a Parigi sarà una formalità.







Ecco le parole di Pogacar: "Sono nel bel mezzo di un sogno, non so cosa dire. Abbiamo sognato dall'inizio tutto questo e siamo riusciti a prendercelo, è incredibile. Il mio sogno era solo di partecipare al Tour e oggi l'ho addirittura vinto. Abbiamo effettuato una ricognizione, sapevo che, in ogni curva, in ogni punto, dovevo accelerare. Ho sentito il mio team alla radio solo nella prima parte. Poi, non ho sentito niente, perché c'era il rumore della folla. Ma conosco bene la salita: sono andato fino in fondo".



Il team manager della UAE Emirates, Giuseppe Saronni ha commentato alla Rai: "Ero sul punto di svenire, pensavo ci fosse un errore con il cronometro. Però, guardando la pedalata, ho pensato che poteva vincere. Da un talento così, ci si può aspettare di tutto. Conosco abbastanza Tadej, l'ho visto crescere in questi anni: quando alla partenza è andato a salutare Roglic, ho pensato che oggi potesse tirare fuori qualcosa di eccezionale. Speriamo abbia un futuro grandioso, penso sarà così. E' da tantissimi anni che non mi emozionavo per un corridore, ha un contratto con noi fino al 2024 e cercheremo di tenercelo stretto. Chi mi ricorda? Nessuno. Non ha punti deboli, perché è forte su ogni terreno".